Kontakt zu Brügge: Kommt der BVB bei Jashari zu spät?

Borussia Dortmund hat sein Interesse an Ardon Jashari längst hinterlegt. Die Personalie wurde nach dem Einkauf von Jobe Bellingham (19) allerdings zunächst nicht priorisiert – und deshalb könnte ein Transfer jetzt scheitern, da der AC Mailand in den Verhandlungen um den Schweizer schon sehr weit vorangekommen ist.

Dennoch hat der BVB die Hoffnung nicht aufgegeben. Laut Sacha Tavolieri haben die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben Kontakt zum FC Brügge aufgenommen, um einen Transfer auszuloten. Möglich machen das die 65 Millionen Euro, die Dortmund durch den Verkauf von Jamie Gittens (20) kassieren wird.

Brügge stellt sich bei Jashari 35 Millionen an Ablöse vor. Auch Bayer Leverkusen war in der Vergangenheit am 22-jährigen Sechser interessiert. Gut möglich, dass der BVB bei Jashari zu spät kommt und die Rossoneri am Ende das Rennen machen. Sebastian Kehl & Co. geben allem Anschein nach aber noch nicht auf.