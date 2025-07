Inter-Präsident zeigt Calhanoglu die Tür

Die Zeit von Hakan Calhanoglu bei Inter Mailand könnte nach vier gemeinsamen Jahren noch in diesem Sommer enden. Wie Inter-Präsident Giuseppe Marotta gegenüber ‚DAZN‘ klarstellt, wird der italienische Vizemeister dem 31-Jährigen, der offen mit einem Abgang zu Galatasaray kokettiert, keine Steine in den Weg legen: „Lautaros Botschaft an Spieler, die nicht bleiben wollen? Er hat nichts gesagt, aber ich sage es. Es war für Hakan Calhanoglu. Wir werden mit Hakan sprechen. Wenn es Bedingungen für eine Trennung gibt, werden wir das ohne Probleme tun.“

Im Nachgang der Achtelfinal-Niederlage gegen Fluminense (0:2) bei der laufenden Klub-Weltmeisterschaft war Inter-Kapitän Lautaro Martínez (27) der Kragen geplatzt: „Ich will um die großen Titel kämpfen. Wir brauchen Spieler, die hier sein wollen. Wer nicht bleiben will, kann gehen.“ Calhanoglu soll Gala seine Wechselbereitschaft bereits signalisiert haben. Die Nerazzurri verlangen dem Vernehmen nach 35 Millionen Euro für den Mittelfeldregisseur, der noch bis 2027 unter Vertrag steht. Dies ist jedoch zu viel für Gala. Nun muss verhandelt werden.