Neustart: Moukoko verlässt den BVB

Youssoufa Moukoko geht künftig in Dänemark auf Torejagd. Der 20-Jährige verlässt Borussia Dortmund nach neun Jahren und schließt sich dem FC Kopenhagen an. Die Ablöse soll fünf Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni betragen. An den Hauptstadtklub bindet sich Moukoko bis 2030.

Zum Abschied sagt Moukoko: „In meiner Brust schlagen gerade zwei Herzen. Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen von einem Klub wie dem BVB, denn dieser Verein, meine Mitspieler, Trainer, Förderer und die großartigen Fans werden mir immer viel bedeuten. Auf der anderen Seite ist es nach einem schwierigen Jahr in Frankreich an der Zeit, mit Optimismus und unheimlich viel Ehrgeiz an einem neuen Ort voll durchzustarten. Der FC Kopenhagen bietet mir dazu alle Möglichkeiten. Ich möchte der gesamten BVB-Familie danke sagen, werde immer Fan bleiben und hoffe, dass wir uns in der UEFA Champions League wiedersehen.“

Durch den Wechsel hofft der gebürtige Kameruner, seiner ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung zu verleihen. 2016 war das einstige Wunderkind aus der Jugend des FC St. Pauli zum BVB gewechselt. In Dortmund durchlief er die restlichen Jugendmannschaften und debütierte 2020 für die Profis. Der nachhaltige Durchbruch gelang Moukoko allerdings nicht.

Auch beim OGC Nizza, wo er die abgelaufene Saison auf Leihbasis verbrachte, konnte der deutsche U21-Nationalspieler (15 Einsätze) nicht überzeugen. In Dänemark soll nun der Neustart gelingen.