Köln: Nächster Schritt im Kaminski-Poker

Der 1. FC Köln hat im Werben um Jakub Kaminski eine große Hürde genommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich Köln mit dem 23-Jährigen vom VfL Wolfsburg mündlich auf eine Wechselvereinbarung geeinigt. Nach „sehr positiven und abschließenden“ Gesprächen will Kaminski so schnell wie möglich in die Domstadt wechseln.

Noch besteht zwischen den Klubs keine Einigung. In Wolfsburg würde man Kaminski, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, aber wohl keine Steine in den Weg legen. 2022 war der Pole für zehn Millionen Euro von Lech Posen in die Autostadt gewechselt. Einen Stammplatz bei den Wölfen konnte sich der Flügelspieler jedoch nicht erarbeiten. Von den 22 Bundesigaspielen (drei Vorlagen) in der abgelaufenen Saison stand Kaminski nur zwölfmal in der Startelf.