Köln: Die Optionen bei Carstensen

Beim 1. FC Köln hat Rasmus Carstensen wohl keine Zukunft mehr. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist beim 24-jährigen Rechtsverteidiger ein Verkauf, eine Leihe mit Kaufoption oder eine Leihe mit Kaufpflicht angedacht. Carstensen darf sich in der kommenden Woche Trainer Lukas Kwasniok zum Trainingsauftakt am Geißbockheim zwar beweisen, eine Chance wird er aber voraussichtlich nicht mehr erhalten.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war Carstensen an Lech Posen ausgeliehen und dort Stammspieler. Zuvor war der Däne in Köln gar nicht mehr zum Zug gekommen. Der FC hatte den Dänen vor einem Jahr für 1,5 Millionen Euro vom KRC Genk geholt. Interessenten gibt es laut dem Fachmagazin noch nicht.