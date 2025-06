Fettes Angebot für Downs: Wird Köln schwach?

Der 1. FC Köln könnte eine dicke Ablöse für Sturmjuwel Damion Downs kassieren. Laut dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ bietet der FC Southampton acht Millionen Euro für den 20-Jährigen. Viel Geld für den Spieler, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.

Der FC verhandelt seit Monaten über eine Verlängerung mit dem Angreifer, kommt dabei aber nur schleppend voran. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, könnte der FC in diesem Sommer schwach werden und Downs an die Saints verkaufen. In der abgelaufenen Saison erzielte er zehn Tore und bereitete fünf weitere vor.