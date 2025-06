Gehaltskürzung: Williams kommt Barça entgegen

Der FC Barcelona kommt der Finanzierung von Wunschspieler Nico Williams wieder einen Schritt näher. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist der Linksaußen von Athletic Bilbao bereit, in seinem ersten Vertragsjahr Gehaltskürzungen hinzunehmen, um die Registrierung des Transfers zu erleichtern. Das ausgebliebene Salär würde der 22-Jährige dann nachträglich in den folgenden Jahren seines bis 2031 laufenden Arbeitspapiers einstreichen.

Barça und Williams möchten den Deal zeitnah unter Dach und Fach bringen. Dem Bericht zufolge planen die Katalanen, die Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro bis zum 9. Juli zu ziehen. Dabei muss der spanische Meister die Finanzvorgabe der La Liga einhalten. Gemäß der 1:1-Regel darf ein Verein nur so viel in Transfers investieren, wie er durch Verkäufe oder andere Einnahmen erzielt.