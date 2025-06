Per Klausel: Fellhauer wechselt in die Bundesliga

Die SV Elversberg verliert ihren nächsten Leistungsträger. Robin Fellhauer, Kapitän bei den Saarländern, zieht es eine Liga höher. Gleich mehrere Bundesligisten waren am 27-Jährigen interessiert, darunter der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln.

Laut ‚RevierSport‘ macht letztlich der FC Augsburg das Rennen. Die Fuggerstädter aktivieren beim Sechser demnach die Ausstiegsklausel, die Ende Juni ausgelaufen wäre. Somit überweist der FCA einen hohen sechsstelligen Betrag nach Elversberg.

Insgesamt sechs Jahre spielte Fellhauer bei der SVE und führte seinen Klub beinahe in die Bundesliga. In der vergangenen Saison war er einer der überragenden Akteure, auch in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim sorgte er mit einem Treffer für Aufsehen. Nach 178 Pflichtspielen im Saarland schließt sich Fellhauer nun Sandro Wagner und dem FCA an, die offizielle Verkündung soll dem Bericht zufolge in den kommenden Stunden folgen.