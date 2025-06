Eintracht: Gespräche mit Ekitiké-Nachfolger

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit einer potenziellen Verpflichtung von Franjo Ivanovic. Dem belgischen Transferinsider Sacha Tavolieri zufolge befindet sich die SGE bereits in Gesprächen mit den Beratern des 21-jährigen Mittelstürmers.

Ivanovic, einst auch in der Jugend des FC Augsburg am Ball, steht noch bis 2028 beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise unter Vertrag. Erst im August war der Kroate (vier Länderspiele) für vier Millionen Euro vom HNK Rijeka gekommen.

In seiner Debütsaison für Saint-Gilloise erzielte Ivanovic 20 Tore in 46 Pflichtspielen, sieben Treffer legte er auf. Heiß könnte die Spur zu Ivanovic vor allem dann werden, wenn Hugo Ekitiké (23) die Eintracht verlässt. Der FC Chelsea, Manchester United und der FC Liverpool galten zuletzt als die größten Interessenten. In Frankfurt hofft man auf eine Ablöse von 100 Millionen Euro.