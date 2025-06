Stürmer informiert: Liverpool arbeitet an Ekitiké-Deal

Die Topklubs der Premier League buhlen weiter intensiv um Hugo Ekitiké (23) von Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ berichtet, bringt sich dabei vor allem der FC Liverpool im Hintergrund in Stellung und hat der Spielerseite signalisiert, dass der Klub derzeit an den Grundvoraussetzungen für einen Transfer arbeitet. Nach einigen teuren Zugängen in den vergangenen Wochen müssen die Reds zunächst auf der Verkaufsseite etwas tun und Einnahmen generieren.

Diese sollen in einen Mittelstürmer und einen Linksaußen fließen. Ekitiké ist für die Angriffsmitte derzeit das Topziel noch vor Alexander Isak (25/Newcastle United) und Victor Osimhen (26/SSC Neapel). Neben Liverpool sind auch Manchester United, Manchester City, der FC Arsenal und der FC Chelsea an Ekitiké interessiert. Die Blues galten lange als Favorit, stehen nun laut ‚Sky‘ jedoch stattdessen vor der Verpflichtung von João Pedro (23) von Brighton & Hove Albion.