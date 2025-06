So läuft es im Ablösepoker um Burkardt

In den Ablöseverhandlungen zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt über einen Transfer von Jonathan Burkardt (24) zeichnet sich kein schneller Konsens ab. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Rheinhessen 30 Millionen Euro für den DFB-Stürmer aufrufen, während die Adler auf einen Deal über 20 Millionen hoffen.

Das Boulevardblatt geht davon aus, dass sich die Summe schlussendlich bei 25 bis 27 Millionen Euro einpendeln könnte. Mit Burkardt selbst ist längst alles klar, der Rechtsfuß darf sich am Main auf ein Gehalt in Höhe von 2,5 Millionen Euro plus Boni freuen.