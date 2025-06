Gespräche laufen: Nächster Bundesligist will Finkgräfe

Beim 1. FC Köln kam Max Finkgräfe in der vergangenen Saison nicht an Leart Paqarada vorbei. Auch deshalb schwebt dem 21-Jährigen eine Luftveränderung vor. Die TSG Hoffenheim hat zuletzt ein erstes Angebot vorgelegt, das allerdings noch nicht ausreichend war. Auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt hatten in den vergangenen Monaten ihr Interesse bekundet.

Und jetzt schaltet sich auch RB Leipzig in den Poker um Finkgräfe ein. Das berichtet der ‚Express‘, ‚Sky‘ bestätigt die Meldung. Demnach finden derzeit Gespräche zwischen RB und dem Bundesliga-Aufsteiger statt, der Youngster ist offen für den Wechsel.

Laut dem Pay-TV-Sender ist eine Summe im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich realistisch. Finkgräfe ist einer von drei Kandidaten, die für die Position bei den Sachsen infrage kommen. Das Team von Ole Werner ist auf der Suche nach einem Backup für David Raum (27).