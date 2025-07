Alles klar: VfB schnappt sich Jovanovic

Der VfB Stuttgart darf in Kürze einen neuen Offensivspieler im Kader begrüßen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt Lazar Jovanovic von Roter Stern Belgrad für fünf Millionen Euro plus eine Million an Boni zu den Schwaben – der ‚kicker‘ mutmaßte zuletzt, dass der Vizemeister nicht so tief in die Tasche greifen wolle. Die Vertragsunterzeichnung sowie der Medizincheck seien für die kommenden Tage geplant.

Der 18-Jährige lief in der abgelaufenen Saison leihweise für OFK Belgrad auf. Sechs Tore und sechs Vorlagen steuerte der Rechtsaußen in 25 Spielen bei. Die nächsten Entwicklungsschritte warten nun in Bad Cannstatt auf Jovanovic.