Bayern bindet und verleiht Torwart-Talent

Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung von Torwart-Juwel Max Schmitt bekanntgegeben. Wie die Münchener offiziell vermelden, wird das Arbeitspapier bis 2027 verlängert. Darüber hinaus wird der 19-Jährige für die kommende Spielzeit an den Drittligisten SSV Ulm verliehen.

Schmitt hatte seine gesamte Jugend bei den Bayern verbracht und stand zuletzt bei der U19-EM für Deutschland in zwei Spielen im Tor. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,89 Meter große Keeper insgesamt 59 Spiele, darunter Einsätze in der UEFA Youth League und in der Regionalliga Bayern. Beim Drittligisten aus Ulm darf sich Schmitt aller Voraussicht nach nun das erste Mal im Profifußball beweisen.