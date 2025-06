Trabzonspor holt Premier League-Stürmer

Paul Onuachu (31) verlässt den FC Southampton in Richtung Türkei. Wie der Premier League-Absteiger offiziell vermeldet, sichert sich Trabzonspor die Dienste des Stürmers. Dem Vernehmen nach unterschreibt der Nigerianer einen Dreijahresvertrag und kostet rund acht Millionen Euro.

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Onuachu die Saints, für die er 40 Spiele absolvierte (vier Tore). Bereits in der Saison 2023/24 war der 2,01 Meter große Angreifer an die Türken verliehen und konnte in der Süper Lig in 21 Spielen 15 Tore und vier Vorlagen beisteuern.