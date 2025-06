Keine Schalke-Rückkehr: Neuer Klub für Avdijaj

Donis Avdijaj setzt seine Karriere in der österreichischen Bundesliga fort. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei vom TSV Hartberg zum Wolfsberger AC. Beim Pokalsieger unterschreibt der exzentrische Offensivspieler einen Zweijahresvertrag. Für Hartberg gelangen dem sechsfachen kosovarischen Nationalspieler in der abgelaufenen Saison in 36 Einsätzen elf Treffer und 14 Vorlagen.

„Ich hatte mehrere nationale und internationale Angebote. Aber ich habe mich nach reiflicher Überlegung für den WAC entschieden. Hier stimmt für mich einfach alles. Solide geführter Verein, sehr guter Trainer, starker Kader und euphorische Fans. Und ehrlich, eigentlich bin ich mittlerweile ja Österreicher und kein Deutscher“, so Avdijaj, der zuletzt auch mit einer Rückkehr zu Jugendklub FC Schalke 04 geliebäugelt hatte. Für die Knappen stand der Rechtsfuß bis 2017 zwölfmal (zwei Tore) auf dem Rasen.