Schalke-Rückkehr: Avdijaj öffnet die Tür

Donis Avdijaj kann sich schon in diesem Sommer eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Im Interview mit der ‚WAZ‘ erklärt der 28-Jährige allen voran seinen Jugendklub Schalke 04 zum Wunschziel. „Schalke wäre für mich eine Herzensangelegenheit – sollte ein Angebot kommen, müsste man mich nicht zweimal bitten. Von meiner Seite ist die Tür offen“, so der Offensivspieler. Sein Vertrag beim TSV Hartberg läuft aus, somit ist er ablösefrei verfügbar.

In Österreich blühte das frühere Enfant terrible in den vergangenen Jahren auf und will jetzt den nächsten Schritt gehen. „Es ist ein Traum von mir, mich noch einmal in meiner Heimat zu beweisen. Ich bin niemand, der nur der Vergangenheit hinterherjagt, trotzdem will ich den Leuten zeigen, dass ich nicht der Problemprofi bin, zu dem ich vor zehn Jahren gemacht wurde. Ich will sportlich überzeugen und in Erinnerung bleiben“, so Avdijaj.