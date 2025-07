Barça: Koundé bestätigt Verlängerung

Jules Koundé wird dem FC Barcelona langfristig erhalten bleiben. „Ja, es ist nur noch eine Frage von Tagen. Wenn wir zurückkommen, wird alles unter Dach und Fach sein, darüber bin ich sehr glücklich“, sagte der Franzose gegenüber Pressevertretern. Dem Vernehmen nach verlängert der 26-jährige Rechtsverteidiger seinen Vertrag um drei Jahre bis 2030.

Koundé war 2022 für 50 Millionen Euro Ablöse vom FC Sevilla zu den Katalanen gewechselt. Prompt etablierte sich der flexible Defensivakteur als Stammkraft und lief bislang in 141 Partien für die Blaugrana auf. „Es ging ziemlich schnell, sowohl der Verein als auch ich hatten die gleiche Idee: weitermachen. Ich bin hier sehr glücklich, fühle mich wohl in der Mannschaft und bin sehr motiviert durch den Ehrgeiz des Vereins. Jedes Jahr kämpfen wir um alle Titel, und ich hatte nicht die Absicht, zu gehen.“, fügte der 26-Jährige hinzu. Nach der Asien-Tour fliegt die Mannschaft am 5. August zurück nach Barcelona – dann soll der neue Vertrag unterzeichnet werden.