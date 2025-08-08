Barça-Drama: Ter Stegen bezieht Stellung

Marc-André ter Stegen hat in einem ausführlichen Statement auf die Berichterstattung um seine Person und seine aktuelle Lage beim FC Barcelona Stellung bezogen. Auf seinen Social-Media-Kanälen schreibt der Torhüter unter anderem: „In den letzten Wochen wurde viel über mich gesagt, manches davon völlig unbegründet. Deshalb halte ich es für notwendig, meine Version der Ereignisse respektvoll, aber klar darzulegen. […] Die Entscheidung für die Operation wurde nach Rücksprache mit medizinischen Fachkräften getroffen und vom Verein vollumfänglich genehmigt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter schreibt der DFB-Keeper: „Ich respektiere die Werte des Vereins zutiefst und verstehe die Bedeutung von Transparenz. Deshalb schmerzt es mich, dass viele Menschen aufgrund unvollständiger oder ungenauer Informationen an meinem Engagement und meiner Professionalität zweifeln. […] Ich empfinde tiefe Zuneigung zum FC Barcelona, meinen Kollegen und den Fans, die mich durch dick und dünn unterstützt haben. Meine Verbundenheit zu diesen Farben ist unbestreitbar.“ Am gestrigen Donnerstag wurde dem 33-Jährigen die Kapitänsbinde entzogen. Am heutigen Freitag folgte seitens der Katalanen der Entzug der Rückennummer eins.