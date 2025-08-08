Barça: Nächste Degradierung für ter Stegen

Der FC Barcelona lässt derzeit keine Möglichkeit aus, um Marc-André ter Stegen eins auszuwischen. Nachdem dem Keeper gestern bereits die Kapitänsbinde entzogen wurde, verliert der Nationalspieler nun auch noch seine Rückennummer. Auf der offiziellen LaLiga-Website wird der 33-Jährige nicht mehr wie zuvor mit der Nummer eins aufgeführt.

Die Lage zwischen dem gebürtigen Mönchengladbacher und seinem Arbeitgeber eskaliert immer weiter. Inzwischen läuft ein Disziplinarverfahren der Katalanen gegen ter Stegen. Grund dafür ist die Weigerung des Torhüters, Dokumente zu unterzeichnen, die Barcelona aufgrund ter Stegens Verletzung an den Ligaverband weiterreichen muss. Dadurch ist es Barça aktuell nicht möglich, 80 Prozent von ter Stegens Gehalt für die Registrierung anderer Profis zu verwenden.