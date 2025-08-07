Barça setzt ter Stegen ab

Der FC Barcelona zieht im Streit mit Marc-André ter Stegen alle Register. Wie die Katalanen über eine offizielle Mitteilung bekanntgeben, wurde dem 33-jährigen Torhüter das Kapitänsamt „bis zur endgültigen Klärung“ aller Angelegenheiten entzogen. Mit der Ehre der Kapitänsbinde und den dazugehörigen Pflichten wird nun der bisherige ter Stegen-Vertreter Ronald Araújo (26) betraut.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Entscheidung der Vereinsführung wurde im Einvernehmen mit der sportlichen Leitung und dem Trainerstab getroffen. Damit wollen die handelnden Personen bei Barça wohl verhindern, dass ter Stegen am Sonntag beim Spiel um die Joan Gamper-Trophäe zu den Fans spricht. Dieser Akt ist üblicherweise dem Mannschaftskapitän vorbehalten.