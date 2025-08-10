Valencia holt Danjuma

Offensivspieler Arnaut Danjuma wechselt innerhalb Spaniens. Den niederländischen Linksaußen zieht es ein Jahr vor Vertragsende und nach insgesamt vier Jahren beim FC Villarreal zum Lokalrivalen FC Valencia. Bei den Fledermäusen unterschreibt der 28-Jährige bis 2028.

Für Villarreal bestritt Danjuma seit seinem Wechsel 2021 lediglich eineinhalb Spielzeiten im Trikot des Gelben U-Bootes. In den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten war der Angreifer dreimal verliehen (Tottenham Hotspur, FC Everton und FC Girona).