Doan erklärt Eintracht-Wechsel

von Martin Schmitz
1 min.
Ritsu Doan ist neuer Spieler von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Trotz einiger anderer Angebote entschied sich Ritsu Doan in diesem Sommer für einen Wechsel vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt. Auf seinem persönlichen YouTube-Kanal erklärt der 27-Jährige, warum er sich für die Hessen entschieden hat: „Die Gespräche mit dem Trainer haben mich sehr überzeugt. Als ich seine Spielidee und sein Vorhaben hörte, ein stabiles Fundament für die Mannschaft aufzubauen, spürte ich sofort, dass es mit meinen Vorstellungen übereinstimmt.“

Auch der SGE-Sportvorstand Markus Krösche habe den Japaner im persönlichen Gespräch sehr beeindruckt und vor allem mit einem persönlichen Argument überzeugt: „Er schilderte mir, wie die Eintracht gerade daran arbeitet, ein großes Gemälde zu erschaffen. Nur fehlt noch ein wichtiges Element, nämlich Ritsu Doan. Diese Aussage hat mich bewegt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
