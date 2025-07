Unterschrift heute: Schalke holt neue Abwehrkante

Schalke 04 präsentiert wohl bald den nächsten Neuzugang. Wie ‚Sky‘ berichtet, unterschreibt Hasan Kuruçay am heutigen Dienstag einen Vertrag bis 2027. Den Medizincheck habe der 27-jährige Innenverteidiger bereits bestanden.

Eine Ablöse muss S04 nicht berappen, ist Kuruçay doch seit dem 1. Juli vereinslos. Sein Vertrag bei OH Leuven in Belgien wurde trotz 26 Einsätzen in der Vorsaison nicht verlängert. Nun geht es für den Türken zurück in die zweite Liga.

Dort verteidigte die 1,87 Meter große Abwehrkante zwischen Anfang 2023 und 2024 44 Mal das Tor von Eintracht Braunschweig. Nun winkt das königsblaue Dress. Nach Timo Becker (28) und Nikola Katic (28) ist Kuruçay schon Schalkes dritter Sommer-Zugang für die Innenverteidigung.