Richter in die zweite Liga

Der SV Darmstadt 98 hat das Rennen um Marco Richter für sich entschieden. Wie die Lilien offiziell verkünden, wechselt der Offensivspieler für ein Jahr auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05 ans Böllenfalltor. Auch Hajduk Split hatte zuletzt ernsthaftes Interesse am 27-Jährigen bekundet. Richter, der in Mainz noch bis 2027 unter Vertrag steht, war bereits in der vergangenen Saison leihweise für den Hamburger SV in der zweiten Liga unterwegs.

„Mit Marco Richter gewinnen wir einen sehr kreativen und erfahrenen Spieler für die offensive Mittelfeldposition. Er ist ein technisch versierter Kombinationsspieler mit einem hohen Maß an Spielintelligenz“, beschreibt Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie den Neuzugang. Richter selbst sagt: „Ich hatte super Gespräche mit Paul Fernie und Florian Kohfeldt, in denen mir ein konkreter Plan aufgezeigt worden ist. Mir gefällt der Fußball, den Darmstadt spielen möchte und ich glaube, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut in die Mannschaft passe.“