Midtjylland mit Rekordeinkauf

Martin Erlic verlässt den FC Bologna und wechselt zum FC Midtjylland. Beim dänischen Erstligisten unterschreibt der Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag. Laut der dänischen Tageszeitung ‚Tipsbladet‘ avanciert der 27-Jährige, für den eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro plus eine Million an Prämien fällig wird, zum klubinternen Rekordtransfer.

Unter der Anzeige geht's weiter