Kaderabek zurück in die Heimat

Nach seinem Abschied von der TSG Hoffenheim kehrt Pavel Kaderabek zurück in seine tschechische Heimat. Sparta Prag teilt die Verpflichtung des Rechtsverteidigers offiziell mit. Eine Alöse muss der Hauptstadtklub nicht zahlen, da der Vertrag des 33-Jährigen in Sinsheim ausgelaufen war. Kaderabek hatte die vergangenen zehn Jahre für die Kraichgauer gespielt. Davor war der 48-fache Nationalspieler ausschließlich für Sparta aktiv.

„Pavel ist im Herzen ein Spartaner, der nach vielen Jahren in seine Heimat zurückkehrt. Er bringt viel Erfahrung aus der Bundesliga mit, hat aber gleichzeitig eine sehr klare Vorstellung davon, was es bedeutet, für Sparta zu spielen. Wir glauben, dass er die Qualität und Ehrlichkeit in unserem Spiel unterstützen wird, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Gleichzeitig ist er eine weitere starke Persönlichkeit in der Kabine, die uns auf und neben dem Platz helfen wird“, sagt Sportdirektor Tomas Sivok.