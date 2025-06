Jindaoui vor Deutschland-Rückkehr

Nader Jindaoui steht vor einer Rückkehr nach Deutschland. Nach exklusiven FT-Informationen wird sich die TSG Hoffenheim die Dienste des 28-jährigen Offensivspielers sichern. Eingeplant ist der Social-Media-Star für die U23 der Kraichgauer, die kürzlich den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat.

Der gebürtige Berliner war zuletzt in den USA aktiv, wo er für das Farmteam von LA Galaxy, Ventura County, in der MLS Next Pro auflief. Dort absolvierte Jindaoui elf Partien und gab dabei eine Vorlage. Zuvor hatte er unter anderem Stationen in der Regionalliga Nordost sowie zwei Kurzeinsätze bei Hertha BSC.