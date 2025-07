Weiterer Bundesligist will Wanner

Nicht nur der VfB Stuttgart hat bei Paul Wanner (19) seine Finger im Spiel. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist auch Werder Bremen interessiert. Der FC Bayern stünde der Idee, Wanner an die Weser zu verleihen, offen gegenüber, da er dort auf seinen ehemaligen Elversberg-Trainer Horst Steffen träfe. Wanner selbst bevorzuge aber einen Wechsel nach Stuttgart.

Der offensive Mittelfeldspieler ist vertraglich noch bis 2027 an Bayern gebunden. In der abgelaufenen Saison war er an den 1. FC Heidenheim verliehen (41 Spiele, zehn Scorerpunkte). Ein Faktor könnte Wanner womöglich auch in den Verhandlungen um Nick Woltemade (23) werden – den Offensivspieler will der FC Bayern unbedingt aus Stuttgart loseisen.