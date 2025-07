Groß kehrt zurück nach Bremen

Der SV Werder Bremen hat einen neuen Co-Trainer für Horst Steffen gefunden. Christian Groß kehrt zurück an die Weser und schließt sich dem Trainerteam an. „Christian hat in unserem Auswahlprozess einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In den Gesprächen hatte er eine große Klarheit was seine Rolle, seine Arbeitsweisen, seine Erwartungen, aber auch seinen Blick auf die Mannschaft und die Ausrichtung des Teams angeht“, so Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Groß bedeutet der Schritt eine schnelle Rückkehr zum Bundesligisten. Der 36-Jährige hatte erst im Sommer 2024 seine Profikarriere beim SVW beendet. Insgesamt 118 Pflichtspiele absolvierte er für Bremen. „Ich freue mich sehr, dass Werder mir die Möglichkeit gibt, diese neue Rolle einzunehmen. Die Gespräche mit Horst Steffen, Clemens Fritz und Peter Niemeyer haben mich absolut überzeugt und gezeigt, dass es menschlich und inhaltlich zwischen uns passt“, so Groß zu seiner neuen Stelle.