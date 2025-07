Hertha schnappt sich Kownacki

Hertha BSC rüstet weiter auf. Wie die Alte Dame bekanntgibt, wechselt Dawid Kownacki von Werder Bremen auf Leihbasis für ein Jahr in die Hauptstadt. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die an bestimmte Parameter gekoppelt ist.

Sportdirektor Benjamin Weber verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Wir standen lange mit Dawid im Austausch und sind sehr glücklich, dass es nun gelungen ist, ihn für uns zu gewinnen.“. Bei Werder wird der 28-jährige Stürmer nicht mehr gebraucht, steht dort allerdings noch bis 2027 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der Pole an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.