Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Mbangula überzeugt Steffen

von Georg Kreul - Quelle: Bild
1 min.
Samuel Mbangula im Training bei Werder Bremen @Maxppp

Werder Bremens Königstransfer Samuel Mbangula hat in der Saisonvorbereitung einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Trainer Horst Steffen sagte nach dem gestrigen Testspiel gegen Udinese Calcio (1:2) gegenüber der ‚Bild‘ über den Offensivspieler: „Ich glaube, dass er den Fans Spaß gebracht hat. Man hat gesehen, was er draufhat. Er versteht das Spiel und die Abläufe sehr gut, ist da sehr schlau. Körperlich gibt es verständlicherweise noch Potenzial nach oben, aber das wird auch noch kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Zehn-Millionen-Einkauf selbst will sich nach einer Saison bei Juventus Turin mit nur wenig Spielminuten nicht allzu sehr unter Druck setzen. „Ich fühle mich schon gut, habe aber noch Luft nach oben. Es wird noch ein paar Spiele dauern, bis ich auf meinem Top-Level bin. Mein Fuß macht aber keine Probleme mehr“, so Mbangula.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert