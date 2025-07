Drei Angebote: Kownacki nächste Woche weg?

Der SV Werder Bremen könnte Dawid Kownacki zeitnah von der Gehaltsliste bekommen. Laut der ‚Bild‘ liegen für den Angreifer aktuell drei konkrete Angebote vor. Die Reise ins Werder-Trainingslager nach Österreich am Dienstag könnte der 28-Jährige schon nicht mehr antreten, so die Erwartungen bei Grün-Weiß. Welcher Klub das Rennen um Kownacki macht, ist noch offen.

Zuletzt waren Widzew Lodz und Hertha BSC am polnischen Torjäger dran. Auch ist noch nicht final geklärt, ob Werder die gewünschte Ablöse von 3,5 Millionen Euro kassiert. Fortuna Düsseldorf ließ vor einigen Wochen die Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro verstreichen. Und das, obwohl Kownacki bei seiner Rückkehr zum Zweitligisten mit 13 Treffern und fünf Assists in 29 Spielen sehr erfolgreich war. Am Ende könnte, so die ‚Bild‘ weiter, auch nur ein weiteres Leihgeschäft für Werder herausspringen.