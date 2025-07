Werder-Überraschung: Neuer Versuch mit Silva?

Sieben Spiele, ein Elfmetertor. So die magere Bilanz von André Silva für Werder Bremen. In den letzten Spielen der vergangenen Saison spielte der 29-jährige Stürmer aus Gründen mangelnder Perspektive im Klub schon keine Rolle mehr. Offenbar kommt man beim grün-weißen Bundesligisten aber nun zu einer neuen Einschätzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, prüft Werder aktuell, ob eine Festverpflichtung von Silva möglich ist. RB Leipzig würde jedenfalls keine Steine in den Weg legen, wurde Silva doch schon vom ersten Saison-Testspiel ausgeschlossen. Beim Gehalt müsste der Portugiese für Werder aber sicherlich deutliche Abstriche machen.

Doch wie kommt es zum Umdenken in dieser Personalie? Hintergrund laut der ‚DeichStube‘: Der Trainerwechsel von Ole Werner (ausgerechnet zu Silva-Klub RB) hin zu Horst Steffen, der wohl künftig mehr Offensivpersonal auf den Rasen schicken wird. Dazu zählen wird dann auch Zehn-Millionen-Neuzugang Samuel Mbangula (21/Juventus Turin), der am morgigen Dienstag in Bremen eintreffen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sturm-Abgänge

Unterdessen arbeitet Werder daran, noch Stürmer abzugeben. Dawid Kownacki (28) steht vor dem Leihwechsel (mit erfolgsabhängiger Kaufpflicht) zu Hertha BSC. Bei Marvin Ducksch ist Bremen im Falle eines ordentlichen Angebots prinzipiell verkaufsbereit, die jüngste Wadenverletzung beim 31-Jährigen sorgt aber nicht gerade für frische Interessenten.