Bayern bindet Toptalent langfristig

Felipe Chávez setzt seine Karriere beim FC Bayern fort. Wie der deutsche Rekordmeister offiziell bekanntgibt, verlängert das 18-jährige Toptalent seinen auslaufenden Kontrakt an der Isar langfristig. „Pippo ist ein sehr spannendes Talent. Er hat in der zurückliegenden Saison sowohl in unserer U19 als auch bei den Amateuren viele Scorer-Punkte gesammelt und somit das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem gemeinsamen weiteren Entwicklungsweg überzeugen konnten. Wir glauben an sein Potential im Profifußball“, lässt sich Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung und Campus, zitieren.

Chávez war 2019 aus der Jugend des FC Augsburg zum FC Bayern gewechselt und hat mehrere Nachwuchsteams des Klubs durchlaufen. Seit der Winterpause der abgelaufenen Saison gehört der peruanische U20-Nationalspieler fest zum Kader der Bayern-Amateure. Dem Vernehmen nach sollen mehrere Bundesligisten an dem offensiven Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein, dieser entschied sich nun für den Verbleib in München. „Ich freue mich, einen langfristigen Vertrag unterschrieben zu haben und somit meinen Weg beim FC Bayern fortsetzen zu können“, so Chávez.