FC Bayern: Heißt die Lösung Veiga?

Im Werben um Renato Veiga war Borussia Dortmund im vergangenen Winter schon recht weit. Im letzten Moment schaltete sich dann aber Juventus Turin ein und lotste den 21-Jährigen per Leihe in die Serie A.

Eine Kaufoption gab es nicht und so kehrt Veiga erstmal wieder zurück zum FC Chelsea. Doch eine Zukunft an der Stamford Bridge hat er nicht wirklich. Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte sich der FC Bayern die Situation zunutze machen und den Portugiesen nach München holen.

Demnach befindet sich der Abwehrspieler unter den vier Kandidaten, die Min-jae Kim (28) ersetzen könnten, sollte der Südkoreaner den deutschen Rekordmeister verlassen. Dem Transferjournalisten zufolge sind auch weitere namentlich nicht genannte Vereine am Innenverteidiger interessiert. Die Bayern wurden in den letzten Wochen unter anderem mit Tomás Araújo (23) von Benfica Lissabon in Verbindung gebracht.