Hertha sichert sich Krattenmacher

Maurice Krattenmacher begibt sich auf die nächste Leihstation in der 2. Bundesliga. Wie Hertha BSC offiziell mitteilt, leiht der Hauptstadtklub das Toptalent des FC Bayern bis zum Saisonende aus. „Maurice ist ein sehr spannender Spieler und verfügt trotz seines jungen Alters schon über reichlich Erfahrung. Er verleiht unserer Offensive mit seiner Kreativität und Unbekümmertheit zusätzliche Komponenten und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, lässt sich Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krattenmacher war bereits am Mittwoch von der Klub-WM aus den USA abgereist, um so schnell wie möglich mit einem neuen Leihverein in die Vorbereitung zu starten. Neben Hertha hatten sich einige weitere Mannschaften aus dem deutschen Unter- und Oberhaus um den offensiven Mittelfeldspieler bemüht. Der 19-Jährige steht noch bis 2027 in München unter Vertrag und will sich nun mit guten Leistungen bei der Alten Dame für zukünftige Einsätze beim FCB empfehlen.