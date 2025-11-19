Herthas Gechter weckt Interesse

Linus Gechter steht auf dem Zettel von Como 1907. Die Italiener entsandten kürzlich Scouts, um den Innenverteidiger von Hertha BSC zu beobachten, berichtet ‚Bild‘. Der Boulevardzeitung zufolge waren die Spielbeobachter des Serie A-Klubs sehr angetan von der Leistung des 21-jährigen Berliners, der noch bis 2027 beim Vertreter aus der Hauptstadt unter Vertrag steht.

Bei Como wäre Gechter nicht der erste Ex-Herthaner im Kader. Im vergangenen Sommer wechselte Marc Oliver Kempf für 2,5 Millionen Euro von Berlin an den Comer See. Unter Trainer Cesc Fàbregas hat der 30-Jährige einen Stammplatz inne. Womöglich ein Karriereweg, den auch Gechter einschlagen könnte.