Messi-Zukunft geklärt?

Bleibt Lionel Messi trotz eines XXL-Angebots aus Saudi-Arabien der Major League Soccer erhalten? Laut Fabrizio Romano geht Inter Miami fest von einem Verbleib des achtfachen Weltfußballers aus. Aus internen Quellen des US-amerikanischen Klubs heißt es demzufolge: „Leo steht bis Ende 2025 unter Vertrag. Die Realität ist, dass beide Parteien an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sind.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis zum 31. Dezember. Der Argentinier steht dem Vernehmen nach jedoch gegenwärtig in direktem Kontakt mit Abdullah Hamad, dem Direktor der Mahd Academy, sowie der Saudi Pro League. Dieser möchte den Weltmeister von 2022 mit einem astronomischen Gehalt noch in diesem Sommer in die Wüstenliga locken.