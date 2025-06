Jindaoui wechselt zu Hoffenheim

Was FT am heutigen Samstagmittag exklusiv berichtete, ist nun offiziell: Nader Jindaoui beendet sein Abenteuer in den USA und wechselt zur TSG Hoffenheim. Wie die Sinsheimer vermelden, verstärkt der 28-Jährige die in der ab kommender Saison in der 3. Liga spielende U23 des Klubs. Jindaoui war im März zum Farmteam von LA Galaxy, Ventoura County gewechselt. Dort bestritt der ehemalige Hertha-Profi elf Partien.

Jindaoui ist froh, wieder zurück in Deutschland zu sein: „Ich freue mich riesig auf diese unglaubliche Chance bei der TSG Hoffenheim. Viele sehen in mir wahrscheinlich den Content Creator. In erster Linie bin ich jedoch Fußballer mit Leib und Seele. Die TSG ermöglicht mir zu beweisen, dass man auch einen unkonventionellen Weg im Profifußball gehen kann. Es geht mir nicht um Likes, sondern darum, mit sportlicher Leistung zu überzeugen.“