Neuer Klub für Ex-Leverkusener Hermoso?

Mario Hermoso könnte nach seinem glücklosen Kapitel in der Rückrunde bei Bayer Leverkusen nach Spanien zurückkehren. Nach FT-Informationen hat der FC Valencia bei der AS Rom ein Leihangebot inklusive Kaufoption für den Innenverteidiger eingereicht. Die Römer bevorzugen jedoch ein Leihgeschäft mitsamt Kaufpflicht. Grundsätzlich fehlt jedoch nicht viel, damit beide Vereine auf einen Nenner kommen. An Rom ist Hermoso noch bis 2027 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Bayer Leverkusen konnte der 30-jährige Spanier sich nur in sieben Einsätzen zeigen, ehe eine Sehnenverletzung im Brustbereich Hermosos Saison Mitte März vorzeitig beendete. Entsprechend verzichtete die Werkself auf eine Weiterbeschäftigung des Linksfußes. Valencia wäre für Hermoso die dritte Profistation in Spanien. Zuvor spielte der bei Real Madrid ausgebildete Abwehrspieler für Espanyol Barcelona und Atlético Madrid.