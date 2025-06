Bochum verpflichtet Sissoko

Der VfL Bochum verpflichtet einen weiteren Sissoko. Der 29-jährige Mittelstürmer Ibrahim Sissoko, nicht verwandt mit VfL-Sechser Ibrahima Sissoko (27), wechselt ablösefrei von der AS St. Étienne an die Castroper Straße. Dabei war Sissokos Vertrag in Frankreich noch bis 2026 gültig. Über die Bochumer Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angaben. Bei Ligue 1-Absteiger St. Étienne spielte Sissoko mit drei Treffern in 22 Saisonspielen keine große Rolle mehr in den sportlichen Planungen.

Bochums Sportdirektor Dirk Dufner ist dennoch überzeugt vom 1,92 Meter großen Rechtsfuß: „Ibrahim Sissoko ist ein Mittelstürmer, wie er im Buche steht. Seine robuste Statur gepaart mit seiner wuchtigen Dynamik und Torgefahr werden unserem Spielstil gut zu Gesicht stehen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den VfL entschieden hat.“ Sissoko ist ebenfalls voller Vorfreude: „Ich habe viel von der Stimmung in den Stadien in Deutschland gehört und freue mich darauf, sie bald hautnah erleben zu können.“