Bochum bindet Horn

Timo Horn schwört dem VfL Bochum die Treue. Der 32-jährige Schlussmann hat seinen Vertrag an der Castroper Straße vorzeitig bis 2027 verlängert. Im vergangenen Jahr war der gebürtige Kölner ablösefrei von RB Salzburg nach Bochum gewechselt, seit Mitte Februar steht er dort als Nummer eins zwischen den Pfosten.

„Timo ist ein absoluter Teamplayer, hat sich mit seiner Qualität durchgesetzt und ist unsere unumstrittene Nummer eins. Seine Erfahrung ist ein echtes Faustpfand für unsere Mannschaft“, freut sich VfL-Geschäftsführer Dirk Dufner über die Unterschrift. Horn selbst ergänzt: „Ich freue mich sehr, auch in den nächsten Jahren beim VfL zwischen den Pfosten zu stehen. Ich fühle mich hier in Bochum seit Tag eins an sehr wohl und dem Verein mit seinen Fans verbunden.“