Kiel holt neuen Torhüter von RB

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zieht den nächsten Neuzugang an Land. Wie der Nordklub offiziell mitteilt, wechselt Torhüter Jonas Krumrey von RB Salzburg an die Förde. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027. „Unser Ziel war es, unsere Torhüter-Gruppe noch weiter zu verstärken. Jonas ist ein großes Torwarttalent in Deutschland, deshalb sind wir froh, dass es mit seiner Verpflichtung gelungen ist“, lässt sich Kiels Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe zitieren.

Der 1,93 Meter große Keeper stammt aus der Jugendakademie der Mozartstädter und war in der abgelaufenen Saison an Lyngby BK in Dänemark verliehen. Dort stand er jedoch lediglich viermal zwischen den Pfosten. „Holstein Kiel steht für attraktiven Fußball, eine klare Idee und einen mutigen Weg in der Entwicklung junger Spieler. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir der Klub gibt und werde alles geben, um diese Chance zu nutzen und das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen“, so Krumrey.