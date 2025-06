Schalke-Wunschziel: Funkt Reis dazwischen?

Der FC Schalke 04 bekommt im Werben um Antoine Makoumbou von Cagliari Calcio ernsthafte Konkurrenz von einem Ex. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben neben den Königsblauen auch Panathinaikos sowie der türkische Erstligist Samsunspor, der von S04-Ex-Coach Thomas Reis trainiert wird, ernsthaftes Interesse am 26-jährigen Mittelfeldspieler. Bei Cagliari steht Makoumbou noch bis 2026 unter Vertrag.

Für Schalke, das nach einer durchwachsenen Zweitliga-Saison und dem Abgang von Paul Seguin (30/Hertha BSC) dringend nach Verstärkungen im zentralen Mittelfeld sucht, wäre Makoumbou eine Wunschlösung. Der kongolesische Nationalspieler zählte bei Cagliari in der abgelaufenen Serie A-Saison mit 33 Einsätzen zum absoluten Stammpersonal. Besonders Samsunspor, das in der abgelaufenen Saison überraschend Dritter in der Süper Lig wurde, will mit Blick auf den internationalen Wettbewerb nochmals personell aufrüsten – ein Szenario, bei dem Schalke als Zweitligist schwer mithalten kann.