Düsseldorf verpflichtet VfB-Talent Raimund

Luca Raimund verlässt den VfB Stuttgart und wechselt in die zweite Liga. Fortuna Düsseldorf gibt die Verpflichtung des 20-Jährigen offiziell bekannt. Dem Vernehmen nach zahlen die Rheinländer eine Ablöse von rund 500.000 Euro für den Offensivspieler, der in Stuttgart vertraglich noch bis 2026 gebunden war. Für die VfB-Profis kam der Linksfuß in der abgelaufenen Saison auch wegen langwieriger Verletzungen zu keinem Einsatz. Laut der ‚Bild‘ haben sich die Schwaben eine Rückkaufoption gesichert.

„Luca besticht durch einen interessanten athletischen Mix aus Größe, Beweglichkeit und Dynamik. Darüber hinaus kann er sowohl Eins-gegen-eins-Situationen individuell auflösen als auch ins Kombinationsspiel eingebunden werden. Diese unterschiedlichen Facetten machen ihn in unseren Augen zu einem sehr spannenden Offensivspieler, dem wir helfen wollen, in der kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen“, so Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber. Die Fortuna macht wie gewohnt keine Angaben zur Vertragslaufzeit. Nach Informationen der ‚Bild‘ unterschreibt der Youngster ein bis mindestens 2028 gültiges Arbeitspapier, das zudem eine Ausstiegsklausel enthalten soll.