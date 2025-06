Neuer Verteidiger für Hannover

Mit der zwölften Neuverpflichtung diesen Sommer schließt Hannover 96 eine Lücke in der Abwehr. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Innenverteidiger Virgil Ghita vom polnischen Erstligisten Cracovia an den Maschsee. Bei 96 unterschreibt der 27-Jährige, der dem Vernehmen nach rund eine Million Euro Ablöse kostet, einen Vertrag bis 2028.

Bei Hannover soll Ghita helfen, die zahlreichen Abgänge in der Defensive aufzufangen.

Geschäftsführer Marcus Mann freut sich auf den Neuzugang: „Virgil ist ein außergewöhnlich schneller und gleichzeitig robuster Innenverteidiger. Er hat eine gute Mentalität, er verteidigt nach vorne und versucht auch im Ballbesitz, Situationen zu kreieren und anzuschieben. Mit diesen Attributen passt er sehr gut zu dem Profil, das wir für unser Spiel benötigen. Hinzukommt: Er will vorangehen. Dafür bringt er als gestandener Profi und rumänischer Nationalspieler auch die notwendige Reife mit. Wir freuen uns, dass wir mit ihm unsere Defensive verstärken können.“