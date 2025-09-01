Hannover holt pfeilschnellen Kokolo

Die turbulente Transferphase von Hannover 96 findet auch am Deadline Day noch kein Ende. Die Niedersachsen holen in William Kokolo den „schnellsten Spieler der gesamten Ligue 2“ von Stade Laval, wie es in der Mitteilung heißt. Der 25-jährige Linksverteidiger hat ordentlich Offensivdrang, in dieser Saison steht er bei zwei Assists nach drei Spielen.

„William verfügt über eine außergewöhnliche Dynamik – er ist extrem explosiv im Antritt und kommt in seiner Endgeschwindigkeit über 37 km/h. Bislang wurde er überwiegend auf der linken Schiene eingesetzt, sowohl offensiv als auch defensiv, aber auch für die rechte Seite kann er eine Option sein“, so Geschäftsführer Marcus Mann.