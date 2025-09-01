Menü Suche
Hannover holt pfeilschnellen Kokolo

von Dominik Sandler - Quelle: hannover96.de
William Kokolo macht Bockspringen @Maxppp

Die turbulente Transferphase von Hannover 96 findet auch am Deadline Day noch kein Ende. Die Niedersachsen holen in William Kokolo den „schnellsten Spieler der gesamten Ligue 2“ von Stade Laval, wie es in der Mitteilung heißt. Der 25-jährige Linksverteidiger hat ordentlich Offensivdrang, in dieser Saison steht er bei zwei Assists nach drei Spielen.

Hannover 96
𝗦𝗮𝗹𝘂𝘁, 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 #𝗞𝗼𝗸𝗼𝗹𝗼! 👋

Hannover 96 verstärkt seine Mannschaft am letzten Tag des Transferfensters noch einmal mit Tempo: William #Kokolo kommt von Stade Laval aus der französischen 2. Liga. 🚀

#H96 #NiemalsAllein ⚫⚪💚
„William verfügt über eine außergewöhnliche Dynamik – er ist extrem explosiv im Antritt und kommt in seiner Endgeschwindigkeit über 37 km/h. Bislang wurde er überwiegend auf der linken Schiene eingesetzt, sowohl offensiv als auch defensiv, aber auch für die rechte Seite kann er eine Option sein“, so Geschäftsführer Marcus Mann.

