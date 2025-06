Fellhauer schließt sich Augsburg an

Der FC Augsburg hat den 1. FC Köln und Werder Bremen ausgestochen und Robin Fellhauer von der SV Elversberg verpflichtet. Die Fuggerstädter teilen mit, dass der 27-Jährige einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat. „Robin passt optimal zu unserem Anforderungsprofil: Er ist lauf- und zweikampfstark, flexibel einsetzbar und bringt zudem Offensivqualitäten mit. Dass wir einen der Top-Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison für den FC Augsburg gewinnen konnten, freut uns sehr“, so FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Der Bundesligist aktiviert die Ausstiegsklausel beim Sechser und überweist dem Vernehmen nach einen hohen sechsstelligen Betrag ins Saarland. Insgesamt sechs Jahre spielte Fellhauer für Elversberg und feierte in der abgelaufenen Saison als Kapitän beinahe den Durchmarsch in die Bundesliga. Erst in der Relegation scheiterte die SVE am 1. FC Heidenheim.