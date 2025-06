Darmstadt verpflichtet Güler

Der SV Darmstadt 98 hat sich die Dienste von Serhat-Semih Güler gesichert. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wechselt der 27-Jährige ablösefrei von Drittligist Viktoria Köln ans Böllenfalltor. Über die Vertragslaufzeit machten die Hessen keine Angaben.

Güler gehörte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und vier Vorlagen in 36 Einsätzen zu den besten Angreifern der 3. Liga. „Serhat-Semih Güler erweitert mit seinem Profil unsere Optionen und wird unser Spiel noch facettenreicher machen. Er zeichnet sich durch ein gutes Näschen im Strafraum aus und bringt Tempo, Tiefgang, Intensität sowie Einwechselspieler-Qualitäten auf den Platz. Auch im Spiel gegen den Ball opfert er sich als intensiver Pressing-Spieler auf und stresst eine gegnerische Defensive in ihrem Spielaufbau. Wir sind der festen Überzeugung, dass er mit seiner Spielweise hervorragend nach Darmstadt passt und uns Flexibilität im Angriff verleiht“, erklärt Sportchef Paul Fernie.